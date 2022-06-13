南韓天團BIGBANG成員GD（G-DRAGON，權志龍），出道以來就以迷人的嗓音與獨特的個人魅力風靡全球，加上超群的時尚品味，使他私底下的穿搭風格及動作行為都引起大批粉絲爭相模仿，因此在粉絲圈被笑稱「得了GD病」。沒想到近日一名歌迷在路上巧遇GD沒認出，反而以為他又是模仿GD的人，並在他面前怒嗆，令所有人相當傻眼。

日前多名網友在社群媒體上發文透露，於YG娛樂公司的舊大樓疑似巧遇了GD，當下卻沒有認出，讓他相當扼腕的表示「我的世界要崩塌了」，沒想到卻跳出另一名網友更加後悔表示「X，我的世界崩塌更多」，接著解釋自己當天其實在附近也遇到了GD本人，但當下沒認出是他，反而直覺認為他又是個模仿GD的人，因為光是在路上就看到近50個類似穿搭的人，所以與本人擦肩而過時，竟在本人面前說出「唉….又一位得GD病的」之後她就繼續滑手機，直到有其他粉絲同樣在當天於附近目擊本人，她才驚覺自己看到的真的是GD，卻在他面前說出這些話。

而該則推文後來被瘋狂轉發，不少粉絲都紛紛留言「瘋了！竟然在眼前錯過」、「連我都替你感到委屈」、「我也替你感到可惜」、「你竟然以為GD本人是模仿的，也是暈了」，也有另一派的網友認為「他本人被你認為得GD病才委屈吧」、「GD也是另類受害者」、「為什麼要誤會他，明明是他帶起潮流的」意外在網路上掀起話題。