台股大跌逾350點，特殊氣體供應商晶呈科技(4768)挾著訂單能見度到年底，股價逆勢開高走高，衝上漲停板160元鎖住。

俄烏戰事一直停不下來，俄羅斯與烏克蘭為粗氖主要供應國，供給比重達7成，由於全球各國紛紛祭出制裁策略，俄羅斯稍早前宣布限制氖氣等惰性氣體出口直到今年底。半導體產業需要氖氣，晶呈擁有精餾純化系統，可以接受各種等級的純氖，並轉化成高純度的電子級氖氣，近期傳接獲客戶追單，目前訂單已看至年底。

晶呈是國內少數有自製高精純度電子級特殊氣體能力的生產造與銷售的廠商。今年營運成長動能包括，受惠新應用驅動半導體元件需求上揚，以及特殊、環保氣體新產品開始出貨，再加上以乾式製程去測試矽晶圓呆料，具低成本、低耗能、節省空間等優點，今年度也將展開頁獻，而銅磁晶片(CMW)因具備導磁特性，以解決Micro LED粒快速巨量轉移難題，今年也將開始挹注營收。