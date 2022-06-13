林書豪留過的莫霍克髮型。（美聯社資料照）

冠軍教頭麥登（Joe Maddon）無預警遭到天使開除，根據美媒ESPN報導，今年68歲的麥登為了激勵士氣，特地去把自己改換成莫霍克髮型（mohawk），也就是籃球明星林書豪用過的某種髮型。悲劇的是麥登做完頭髮的同一天，天使總管米納西安（Perry Minasian）就宣布將他開除，因此球員都沒有看過麥登的新造型。

ESPN just dropped the funniest nugget of all time



Joe Maddon got a Mohawk to surprise the guys with to help break the losing streak but the players never saw it because he got fired that day 😭😭😭 — Dish (@D1SCHER) June 12, 2022

天使開季時打出27勝17負，讓球迷以為這艘大船終於要啟航，不料隨即吞下刷新隊史紀錄的14連敗，靠著大谷翔平的「二刀流」又投又打才止住這波沉淪。然而麥登在12連敗的時候遭到開除，麥登自己也很訝異（否則就不會去換髮型）：「我有一點訝異，應該說非常訝異。」

去年卓奧特（Mike Trout）受傷期間，天使都沒有這麼慘。今年卓奧特在連敗期間陷入前所未有的低潮，麥登堅信卓奧特的手感會回復，結果也確實如他所言，但是卓奧特的棒子是在麥登離開之後才甦醒。

「莫霍克」是一種剃掉兩側只留下中間部分的髮型，名稱源自美國紐約州北部莫霍克河谷的原住民。麥登的莫霍克頭來不及讓球員看見，反倒是天使總管米納西安成為極少數看過新髮型的人，他可能是當面看著新造型的麥登，然後告知他解雇的消息。