人民幣兌美元匯價13日出現全線大跌。人民幣兌美元中間價13日報6.7182元，較上日報價6.6994元大跌188個基本點，跌幅0.28％，為連續三天貶值，再度重回6.7元以上價位，

在岸與離岸人民幣13日同樣雙雙大跌，早盤人民幣兌美元在岸價跌破6.75元，最低至6.7512元；人民幣離岸價最低更觸及6.7717元，均跌超400個基本點。

截至10點6分，在岸價報6.7475元，較為上日收盤價6.6927元大跌548個基點，跌幅0.81％。離岸價報6.7632元，跌286個基點，跌幅0.42％。

華爾街見聞報導，即便人民幣近幾日接連走貶，但平安證券分析，年內人民幣貶值上限已近。平安證券指出，自2022年4月19日以來，人民幣匯率一改此前偏強格局轉為快速貶值，但是預計年內人民幣兌美元匯率進一步走貶的空間已較有限。2022年末美元兌人民幣匯率的上限或在6.85左右，年內最高值有可能突破這一水準，但「7」這個重要關卡仍然較難突破。