蔡男三度到雞肉攤行竊，徒手破壞冰箱偷雞肉。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方與老闆娘一同逮捕蔡男。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

老闆娘（右）見冰箱鎖頭被蔡男破壞，氣的破口大罵「新的冰箱，又被他開壞了!」。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市一名37歲蔡姓男子特別鍾愛菜市場內一間雞肉攤，去年二度竊取該雞肉攤的雞肉，都遭到警方逮捕。但他不知悔改，日前晚上再次到攤位偷竊，攤商老闆娘從家中監視器發現有小偷，趕緊通報警方一同前往圍捕，老闆娘到現場，看見自己的冰箱被蔡男破壞，氣得大罵「新的冰箱，又被他開壞了！」警方當場將蔡男依竊盜現行犯將他逮捕移法送辦。

林園分局忠義派出所員警於今年5月31日20時許，接獲民眾報案稱在大寮區鳳林三路與萬丹路口市場內有小偷正在開冰箱偷自家攤位雞肉，民眾報案完也立即前往攤位抓賊。警方到達現場，跟老闆娘當場將蔡男就地逮捕。

據了解，雞肉攤老闆娘去年7曾因雞肉遭蔡男偷竊，而且冰箱還被弄壞。所以特別安裝監視器保護自己，當天從手機遠端查看攤位監視器，發現有一名男子正在攤位竊取冰箱內的雞肉，立即向忠義派出所報案，並趕往現場。

蔡男無業，家住在萬丹市場附近，不知為何特別鍾愛這家雞肉，去年被抓還是沒有學到教訓，又到雞肉攤偷雞肉。這次上門騎著腳踏車到攤位行竊，徒手破壞冰箱鎖頭偷裡面的雞肉，共竊取雞腿6隻、雞腳50隻、雞屁股100個，價值約1850元。

警方到場發現蔡男就是去年二度上門雞肉小偷，多包雞肉就放在他的腳邊，當場人贓俱獲。到現場的老闆娘見自己冰箱鎖頭遭蔡男破壞，讓老闆娘氣得破口大罵「新的冰箱，又被他開壞了！」蔡男把她的冰箱鎖頭破壞，又要花一筆錢修理，警方訊後依竊盜現行犯逮捕移送偵辦。