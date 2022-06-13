新北市三重有名男子近日透過社群平台認識一名綽號「芙柔」的女網友，被其說動投資國際知名大型電商平台，前往銀行匯款1萬元時被行員及警察聯手阻止，成功勸阻男子受騙匯款。

三重警方日前接獲三重區正義北路一處銀行報案，稱有民眾疑似詐騙，員警抵達現場後詢問發現，這位75歲的陳姓男子在社群平台認識一名女網友「芙柔」，對方在噓寒問暖下取得陳男信任後，隨即介紹一個假藉知名國際大型電商平台為名的「亞○○跨境電商」群組。

陳男依指示加入群組後，將身分證及郵局帳號PO在群組內，在假冒地客服人員接手引導至銀行繳交1萬元保證金，所幸被行員察覺異樣，隨即報警請求協助。

員警得到陳男的同意並協助查看手機訊息後，發現與過往的詐騙手法如出一轍，之後更剛好遇到對方撥打電話，員警一聽口音便發覺不對勁，最後對方心虛迅速掛斷電話，陳男才驚覺受騙，事後頻頻向警方表達謝意。

三重警分局指出，這起詐騙案是相當常見的詐騙手法，先是用美女大頭貼在社群平台上加入好友並釋出好意，取得陳男的信任後轉介給其同夥的其他成員接手引導，呼籲來路不明的投資訊息千萬別相信，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。