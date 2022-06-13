被譽為布袋戲八音才子、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇於本月12日辭世，享壽66歲，霹靂國際多媒體今日上午發表聲明表示，全體員工聞此消息，皆萬般不捨。

黃文擇是台灣雲林人，為黃家布袋戲家族第四代成員，黃俊雄次子，與兄黃強華（文章）共同創立霹靂國際多媒體股份有限公司。因其聲線多變，在霹靂30多年中，詮釋超過4000多個角色，他渾然天成、收放自如的配音功力，賦予每尊戲偶角色栩栩如生的靈魂，因此有「八音才子」之美譽，是霹靂武林的靈魂人物，單口配音的國寶級大師，一生投入在其熱愛的布袋戲文化，霹靂國際多媒體表示，「未來將秉持前副董事長黃文擇先生將臺灣布袋戲文化作為畢生矢志的精神，持續宣揚。」

黃文擇家屬表示，遵照他生前遺願，因疫情期間，後事處理從簡，懇辭奠儀花禮，同時，對於台大醫療團隊辛苦照顧，以及各界媒體、好友與戲迷的關心愛護，家屬表達誠摯感謝。後續將舉辦紀念展，讓喜愛黃文擇的好友及戲迷們弔念，詳情將另於官網公告。