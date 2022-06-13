大陸男星鄭鈞2010年與女星劉芸結婚，婚後育有一子Jagger，父子倆曾在2015年出演真人秀節目《爸爸回來了2》，因此知名度大增，昨天鄭鈞在微博分享育兒日常，透露Jagger被他抓包說謊，因此先是罰他磕頭，之後又改成打坐，不料這樣的教育方式引發爭議，挨轟虐待兒童，鄭鈞因此緊急刪文，並另外再po一文解釋。

鄭鈞昨天(6/12)在微博發文，表示兒子Jagger撒謊被他抓包，因此罰他磕1000個頭，而孩子在磕了200個頭之後，問他是否有別的選擇，鄭鈞回應：「那就打你一頓？或者雙盤(打坐姿勢)一個小時算500個頭？」，Jagger選擇了雙盤，理由是「這樣還能學點東西」。

鄭鈞管教方式挨轟虐待兒童，緊急刪文後，另po一文澄清。(翻攝自鄭鈞微博)

鄭鈞透露，兒子打坐10分鐘就開始哭著求饒，直呼再也不敢撒謊了，但最後還是堅持下來，打坐到時間到，鄭鈞則將過程錄下留存，也叮嚀眾人，自己跟兒子是平時就有在練習雙盤打坐，Jagger能輕鬆雙盤半小時，鄭鈞本人則是練習此動作已15年，而這管教方式，讓許多網友質疑，覺得欠妥當，甚至批評「虐待兒童」、「教育孩子非要用這種傷害尊嚴的方式嗎」、「無語，大男子主義教育」。

面對批評聲浪，鄭鈞之後刪除了原po文，改po了另一篇文章解釋，表示磕長頭是喜馬拉雅瑜伽的一種精髓動作，雙盤打坐目的則是禪修培養孩子專注力的好方法，「每天早上一起磕頭瑜珈，晚上打坐禪修，是我和兒子的日常，我自己做不到的從不讓孩子做」，他強調，從來沒打過小孩，也沒有要求過孩子為他實現任何夢想，「我只是希望他是個誠實善良、堅強勇敢的人」，藉此澄清自己不是虐待體罰兒子。