台南市採用LCD顯示器建置的「特仕版」智慧公車站牌，採金屬雕花燈箱設計。（洪榮志攝）

公車站牌更藝術！今年台南市首度採用LCD顯示器建置的35座智慧公車站牌，近日全數完工啟用，不僅改善過去LED顯示器站牌，受到行數、字數限制導致閱讀不方便的問題，市府交通局還聘請在地藝術家設計站牌外型，希望形塑城市角落的別緻風景。

交通局長王銘德指出，此次全新的智慧站牌，首度採用LCD彩色顯示器，改善過去使用LED顯示器時，行數、字數受限等問題，還可搭配大台南公車的識別色系編排版面，讓乘客更容易辨識，未來亦可播放多媒體影片，提供更多元的資訊。

王銘德還說，這批智慧站牌的外觀也相當別緻，經聘請台南在地藝術家楊士毅設計，以噴砂技術在箱體刻畫出象徵堅定陪伴的大樹，以及開心相聚的人與動物，陪伴市民等公車，一改過去冷硬的外觀，展現文化古都台南的人情味。

其中，赤崁樓、孔廟、建興國中（府前路）、台南市美術館2館、新光三越新天地等指標地點，更裝設「特仕版」的智慧站牌，採金屬雕花燈箱設計，希望營造夜間陪伴與守候的溫暖氛圍。

交通局公共運輸處長吳俁之表示，該局每年持續爭取中央補助建置智慧站牌，提供公車族更能便利掌握大台南公車的行駛資訊。這批智慧站牌每座造價約14萬元，共爭取中央補助400餘萬元打造35座，未來還將視成效持續爭取補助推廣設置。