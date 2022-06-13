台積電是全球晶圓代工龍頭，但競爭對手三星、英特爾強勢進逼，彼此在製程技術上競逐，其中英特爾與台積電的亦敵亦友，關係相當微妙，有專家認為，如果台積電無法取得美國補助，而英特爾能獲得補助，一來一往將對台積電美國廠造成負面影響。

全球晶片荒背景下，台積電靠著優異的技術與超過5成市占率受到更多關注，尤其去年宣布將赴亞利桑那州設新廠後，競爭更加白熱化，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）就曾多次對外喊話，呼籲美國政府520億美元的晶片法案應該補助本土廠商，並稱台灣有地緣政治風險，應該要重視供應鏈的穩定性與多元性等。

此外，美國總統拜登也喊出晶片製造在地化的目標，希望能解決生產過於傾向亞洲（三星、台積電）的狀況，種種狀況顯示，美國政府的補助與態度攸關台積電未來發展的成敗。

鏡周刊報導，知識力科技執行長曲建仲認為，台積電在歐美建廠的成本一定比台灣高，而多出來的成本一定要由歐美當地政府吸收，如果台積電美國新廠無法取得相關補助，而競爭對手英特爾有補助，那就會對台積電美國廠的競爭力造成不利影響。

事實上，台積電董事長劉德音上周在股東會表示，雖然有人提出只補助美國公司的看法，但台積電跟美國有長期的溝通，他們不認為要讓美國半導體產業復興，能夠只靠美國自己的半導體公司，大部分的美國業界與政界都認為，需要開放全世界的半導體公司到美國競爭。