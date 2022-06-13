像海一樣多元豐富的2022城市博覽會B展區，6月7日於正濱漁港旁舉辦開展記者會。此次以修復後首次對外開放的漁會正濱大樓作為主要展場，串連闊別兩年的城市藝術品牌「2022基隆潮藝術」回歸大眾視野，接連正濱漁港周圍，延伸進和平島考古遺址，總計5大藝術展覽、3處多元市集、2件夜間光雕，6月10到19日開展期間，將為民眾帶來正宗海味的藝術饗宴。

市長林右昌在開展記者會中指出，城市博覽會將從6月10日至19日盛大展現，整個城市從他剛上任至今已有巨大轉變，這個轉變並非偶然，也不是一蹴可及，過程花費非常多心血，也集結非常多專業人士、在地年輕朋友，以及市政府同仁和眾多團體，最後促成了這件大家覺得完全做不到的事情。

基隆市長林右昌指出，基隆的轉變並非偶然，而是由大家一同促成。(圖/基隆市政府提供)

林市長說，過去基隆是以和平島周邊作為發展起點，基隆則是台灣的起點城市，舊漁會大樓是台灣漁業現代化的起點，正濱漁港曾經是全台灣最大的遠洋漁業基地，因為一個歷史的契機，基隆區漁會把舊漁會大樓無償捐贈給市政府，他也很大膽的提出大基隆歷史場景計畫，把舊漁會大樓作為整個正濱觀光歷史廊帶的起點，一路連結到和平島。

林市長強調，這次城博會很重要的一個特點，就是海上及夜間觀展，感謝各界的幫忙才能促成，今年的潮藝術也會呈現不一樣的內容，絕對會讓大家感到非常驚豔，再加上與城市博覽會結合，整個展場將會更加豐富，包括萬國市集，彙集北台灣最棒的餐車等，會讓大家流連忘返。

文化局長陳靜萍提到，眾所矚目的B展區有看點「532」，指的是5大藝術展覽、3處多元市集、2件夜間光雕。5大藝術展覽包含「2022基隆潮藝術」、「水產市－被漁滋養的海事盛地」、「有一種味道在基隆上岸」、「眺望大基隆歷史場景」與「西班牙諸聖教堂考古遺址展示」；3處多元市集富含「正濱海口味」、「大基隆。市」及「原民市集」；2件夜間光雕則是夜晚壓軸，分別是「阿根納造船廠－港邊的煙與結構」和「海派浪漫光雕秀」。

2022城市博覽會B展區6月10到19日開展期間，有5大藝術展覽、3處多元市集及2件夜間光雕秀。(圖/基隆市政府提供)

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯也表示，在設計師的巧思之下，正濱派出所已搖身一變成為常被誤以為是飯店的旅客服務中心，觀銷處除了在B展區規劃「有一種味道在基隆上岸」多元飲食文化展覽，也有匯集數十位知名廚師的海口味餐車派對等。

曾處長還補充，除了白天的潮藝術，入夜以後還有不容錯過的「海派浪漫光雕秀」。今年的光雕展演不僅有滿滿的基隆意象，還邀集853件小朋友作品，變成光雕秀展演的一部分，目前還擴大邀請全國民眾共創，入選作品都有機會成為海派浪漫光雕秀展演的一部分。

基隆是台灣的起點，也是連接世界的首站。從大航海時代開始、歷經四百年歷史文化，更迭揉合成豐富城市面貌，邀請您一同創造歷史！

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