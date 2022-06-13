立委張廖萬堅指出，疫情對弱勢家庭衝擊大，呼籲大眾一起捐款來贊助家扶急難救助金（服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

林祈烽表示，弱勢家庭在新冠疫情衝擊下處境更加困頓艱難，呼籲大眾一起伸出援手，當家扶兒童與弱勢家庭的後盾。（服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠疫情升溫，台中市連日來新增確診案例居高不下，近日單日確診數成為全國各縣市之最，許多弱勢家庭處境更加困頓艱辛；台中市議員林祈烽與立委張廖萬堅，12日聯合偉鋼機械工程公司共同捐出10萬元，給南台中家扶中心作為急難救助金，盼助弱勢家庭有喘息空間、渡過難關。

公益關懷不落人後，西屯在地企業偉鋼機械日前才捐出上千件防疫物資給台中市德水園等3大社服團體，今日再度捐資關懷家扶兒童與受扶助家庭。

林祈烽指出，新冠肺炎疫情今年已進入第3年，弱勢家庭的家長們，雖不像之前三級警戒時，工作整個停頓，但仍然受到很大衝擊；尤其是從事清潔工、居服員的家庭，許多人工作機會停擺或銳減，影響收入與家庭經濟。

立委張廖萬堅指出，南台中家扶中心目前服務的家庭戶數近1100戶、逾1700位孩童；其中，不乏有確診家庭，家長工作被迫停擺、收入減少，孩子停課在家開銷又增加，希望藉由此次的捐助，邀請大眾一起捐款來贊助急難救助金。

林祈烽表示，家扶基金會設有「急難救助專案」，是當貧困及受虐家庭發生重大家庭變故，導致經濟陷入困境時的一種紓困緊急救助措施；急難救助專案需求目標為100萬元，這幾年因疫情影響，民間企業與民眾小額捐款都大幅減少。希望藉此次的現金捐助、拋磚引玉，帶動社會各界、更多愛心人士，一起來幫忙並關懷弱勢家庭。

南台中家扶中心表示，民眾的捐款除將用於關懷照顧原台中市8個行政區域986 戶經濟貧困家庭、1608位兒童、少年之外，還有關懷陪伴西屯區、南屯區、北區與大肚區 91戶家庭 、111 位受虐兒童及少年之用。詳細捐款資訊，民眾可到家扶基金會南台中家扶中心官網查看，持有信用卡即可線上完成捐款。