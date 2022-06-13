6月下旬即將到來，命理專家小孟老師在臉書粉專分享，點名處女座、金牛座、水瓶座和獅子座的人，在6月下旬的財運大旺，不但在正財方面能夠得到不錯的收入，就連偏財運也有幸運女神在守護。

第4名：處女座

處女座從年初其實就有不一樣的作為，到了6月下旬將慢慢迎接新的改變，開始有亮眼的成績出現，靠著自身要求完美的個性，在工作上有突出的業績跟產品，名聲遠播，外地財更加豐碩，客人慕名而來；此外，良好的人際關係，也間接影響收入，人緣財大有所獲，幫助別人也幫助自己。

第3名：金牛座

金牛座默默經營事業的心態，在6月下旬會被朋友發現，並幫你們廣為宣傳，不少人來請教專業能力，財務收入倍增，付出終於有所回報，讓你們感到相當欣慰；另外金牛座的偏財運也不比本業差，尤其是娛樂方面，有時不經意的一筆投資，財星就來報到，你們的好運就是比別人好一點。

第2名：水瓶座

水瓶座6月下旬在本業正財方面，不一定會有突出表現，但辛苦還是會得到收穫，只要持續認真努力，靠著獨特的經營方式，再加上熱忱的服務態度、思考模式及口才，就會有不錯的漸進式成長；如果有經營副業或長期注意冷門行業的人，則有機會在下半月從中得到重大收益。

第1名：獅子座

獅子座在6月下旬受到行星的影響作用，整體運勢逐漸提升，工作事業運也隨之變好，不只正財運樂觀，偏財運也有明顯表現，在投資買賣方面則有貴人運，能夠賺到豐厚的獲利，尤其是有在經營不動產的人，有望升值並獲利了結。