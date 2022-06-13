被譽為布袋戲八音才子、霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇於本月12日辭世，享壽66歲。痛失胞弟黃文擇的霹靂國際多媒體董事長黃文章（強華）也親筆書寫詩詞，以茲弔念。

黃文章在詩詞中提到：「八維自道應天意，音吐鴻暢論俠義；才氣郁郁學識淵，子徒彭彭揚偶戲。——兄，黃文章」。

霹靂國際多媒體今日上午也發表聲明表示，痛失前輩，全體員工萬般不捨。此外，遵照黃文擇生前遺願，因疫情期間，後事處理從簡，懇辭奠儀花禮，後續將舉辦紀念展，讓喜愛黃文擇的好友及戲迷們弔念，詳情將另於官網公告。