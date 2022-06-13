唐山打人事件越演越烈，除了日前的多男歐女事件之外，近日又傳出一名張姓女子被黑道非法拘禁在狗籠及毆打辱罵近16小時，但當時報警卻疑似警方吃案，引發民怨。為此唐山市下轄灤州市當局宣布已組成專案組，目前已將朱姓、楊姓等嫌疑人逮補。

據中國新聞週刊報導指出，張姓女子是酒吧駐唱歌手，被非法拘禁中，被害人被要求交出所有私人物品，手機、錢包等。 期間，遭到黑道毆打辱罵及恐嚇威脅，過程中她左臉被打腫，其他同伴則被打到左耳穿孔。

近期唐山打人事件議題延燒，除了引發中國各界批評外，也引起娛樂圈人士關注，南韓女團中的台灣成員舒華日前也在微博發表文章譴責施暴者，不少粉絲擔心她被波及，希望她低調，舒華霸氣回覆「我不需要討好所有人，我只想活得坦誠，對人真心，對不公發聲」帥氣真誠回應讓粉絲讚爆，發文也傳回到韓國論壇，大部分網友也十分讚賞她的發文內容。