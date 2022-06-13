患者冠狀動脈的左前降支完全阻塞，看不見血管（左紅圈處）；裝置血管內支架後，血流恢復暢通（右紅圈處）。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

疫情當頭，從事金融業的47歲男子，處理防疫保險業務忙翻，日前突然在工作時昏倒失去心跳，緊急送急診CPR後雖然恢復心跳仍意識不清，經檢查該患者是急性心肌梗塞，經緊急裝置血管支架後清醒；由於患者體態保養不錯，也不菸、不酒沒有慢性病史，住院期間，醫師訝然發現他是工作狂，在加護病房就吵著要回去工作。

澄清醫院心臟血管內科醫師劉昱成表示，這位患者不菸、不酒、不檳榔，且沒有三高和心血管疾病家族史，在他工作昏倒的一週前，因感覺近期走路稍喘、運動耐受力下降，但沒有胸悶、胸痛的症狀，而到澄清醫院心臟血管內科夜間門診求診，經估懷疑是狹心症，當天做抽血檢查及安排後續做運動心電圖檢測，沒想到他還未回院做運動心電圖檢查就突然心肌梗塞。

劉昱成表示，該患者送急診搶救後救回心跳並插管，從心電圖顯示是急性心肌梗塞，左前降支已有90％阻塞，突發性血栓塞將原本狹隘的血管塞住，經緊急做心導管手術先將小小血栓抽出，再用血管內氣球擴張狹窄的血管並裝置血管內支架，血流恢復暢通後血壓和心跳恢復穩定，稍後意識恢復但仍在加護病房住院數日後續觀察。

這位患者拔管後告訴醫師，他們一組人負責處理防疫保險業務，實在忙不過來，自己也認為還年輕，應該不會是心血管的問題，還問醫師現在他都好了，可以馬上回去工作，一組人少了他，其他組員的工作量因而增加，實在不好意思，在一旁的太太說：「他就是一個工作狂！」

劉昱成指出，年輕、不菸、不酒、不檳，沒有三高和心血管疾病家族史的人，看起來是心肌梗塞低風險的人，但低風險不等於零風險，要用自己的身體狀況做比較，如果覺得近期身體狀況明顯有變化，例如易喘、活動力下降，雖然只是小小的差異，可能已隱藏心血管的問題。劉昱成提醒年輕民眾，千萬不要以為沒有壞習慣，身體都好好壯壯，而輕忽心肌梗塞的可能。