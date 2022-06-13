大安賞沙雕望眼看世界 展開「異國風情」感官之旅

【旅遊經 編輯部報導】

「2022大安沙雕音樂季」今年沙雕以「異國風情」為主題，打造各國特色景點，現場打造了11座沙雕，將世界知名地標、建築奇觀、特色文化、歷史典故與自然人文已在大安濱海樂園一一呈現，世界景點一次開箱，還有各式異國風情等您巡禮，展期到6月19日止。

大安賞沙雕「異國風情」感官之旅──仙人掌之國著稱的墨西哥

台中大安沙雕「異國風情」──土耳其卡帕多奇亞賞熱氣球

台中大安賞沙雕望眼看世界──瑞士真實版的笑笑羊

來台中大安賞沙雕展開「異國風情」感官之旅──希臘

來台中大安賞沙雕望眼看世界 展開「異國風情」──新加坡朝聖魚尾獅

「2022大安沙雕音樂季」沙雕包括：亞洲最軟Q的日本相撲、新加坡朝聖魚尾獅、關於非洲神秘的手鼓傳說、橫跨歐亞兩洲的土耳其卡帕多奇亞賞熱氣球、大洋洲智利復活節島表情超酷的摩艾石像、北美洲探訪仙人掌之國著稱的墨西哥、歐洲愛琴海上的聖托里尼及美洲印地安文化等，還可帶領民眾飛往瑞士遊覽真實版的笑笑羊，黑白配色的Q毛造型超級吸睛，一起見證希臘古文明，探尋希臘女神雅典娜等11座沙雕作品。

台中市觀旅局表示，大安沙雕音樂季已於(11)日在大安濱海樂園隆重開展，沙雕藝術展已成為台中觀光重要的海洋活動，同時也是中部民眾夏天的濱海勝地，雖去年因疫情停辦，仍不減今年沙雕熱度，觀旅局邀請大家來台中，從大安啟航暢遊全世界，現場還有許多世界級沙雕，值得讓您放慢腳步仔細欣賞沙雕師傅的細緻雕工。

大安沙雕音樂季除了沙雕藝術展，展期間每週末規劃小型音樂會，邀請在地創作歌手、團體接力開唱，今年還規劃「沙雕GO有趣」沙雕導覽解說，聽專業導覽人員用沙雕說故事，解說沙雕製作過程如何從一盤盤散沙華麗變身成為一座座精緻沙雕，讓民眾除欣賞沙雕，也能挖掘沙雕製作的秘辛。遊客來到活動現場拍照打卡時，別忘了到活動服務台索取環「郵」世界-異國風情限量明信片，現場提供免費寄送服務。

2022大安沙雕音樂季在大安濱海樂園

民眾除了前往大安沙雕音樂季感受沙雕藝術與海岸風情外，大安景點，還包括：南埔鷺鷥林、臺中市濱海自行車道ˍ大安段、阿聰師芋頭文化館、龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區、紅樹林生態區，或行經臺中海線，至香火鼎盛大甲鎮瀾宮、海線雙丘鐵砧山與鰲峰山、國際級景點高美濕地、觀光漁市梧棲漁港、及考生必訪的追分車站等。

提醒，請民眾落實防疫，配合體溫量測、酒精消毒手部、佩戴口罩、維持社交距離，並遵守相關防疫規範，也能多加利用活動會場接駁服務，相關交通與活動資訊，請至「大玩台中-台中觀光旅遊局」及「台中市風景區管理所」臉書粉專查詢。

圖片：台中市政府提供