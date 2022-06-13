【旅奇傳媒/編輯部整理】由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）所主辦的「2022一見雙雕藝術季」–鹽雕策展，於6/8在臺南七股鹽山正式開雕，現場由雲嘉南管理處陳煜川處長、臺鹽實業股份有限公司七股鹽場李俊宏場長與鹽雕藝術家陳漢中老師進行開雕儀式，在高達2.5公尺堅固的鹽堆中畫下第一刀，為今年一見雙雕藝術季揭開序幕，也期待臺灣的疫情能就此畫下休止符，為7月份即將開始的暑假觀光旅遊帶來新契機。

「2022一見雙雕藝術季」規劃以「鹽雕」及「光雕」為藝術創作媒材，結合永續發展環保思維，創作全臺獨一無二的「鹽」藝術體驗。今年以「鹽宇宙」為主題，於七股鹽山打造太空船等宇宙主題場景，並搭配雲嘉南特色景點及在地生態等，創作12座鹽雕作品；另規劃於臺灣現存最古老的井仔腳瓦盤鹽田展演光雕地景藝術，藉由光雕絢麗的視覺藝術，與鹽田夕陽美景相輝映，讓悠久歷史的鹽田展現新的光彩。

6月16日的鹽雕創作參觀先衝一波。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南管理處陳煜川處長表示，「一見雙雕藝術季」是全臺獨一無二的年度藝術饗宴，今年展期預定自7月2日開始至8月31日止為期2個月，邀請大家屆時來到臺南七股與北門，白天看鹽雕，晚上賞光雕，除了體驗鹽業文化藝術，品嚐在地美食外，也希望遊客能放慢步調，在雲嘉南濱海小鎮多停留住宿一晚，感受小鎮夜晚的寧靜與美麗的星空，藉此放鬆生活的緊張壓力。

此外，為啟發小朋友對鹽雕的興趣與喜好，今年首度與在地小學合作，進行「小小鹽雕師」培訓活動，希望藉由小朋友親自動手，體驗鹽雕創作過程，在地深耕培育出新一代的鹽雕藝術家，為未來的鹽雕創作注入更多希望。今年也將首度開放民眾參觀鹽雕施工過程，並由鹽雕師現場解說，同時為避免耽誤現場鹽雕創作進度，僅於6月16日當日開放參觀，錯過再等一年。歡迎到七股鹽山，參觀鹽雕師創作鹽雕的過程，體會鹽雕施工的辛苦及感受藝術之美。

「2022鹽宇宙」來臨，即將迎接7、8月暑假旅遊旺季，雖然目前國內旅遊仍受疫情影響，然而國人已有相當的防疫意識，疫苗接種亦已普及，各國之間對於疫情也逐漸解封，恢復正常生活指日可待。在今年夏季安排一趟雲嘉南之旅，親自感受「一見雙雕藝術季–鹽宇宙」的鹹味浪潮獨特魅力，除了6月16日的鹽雕創作參觀先衝一波，開展後還有一連串好玩、有趣的活動等著您來參與，敬請期待。更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

相關資訊：

鹽雕創作開放參觀

日期：111年6月16日（星期四）

開放時間：上午10:00~11:30 /下午2:00~4:00

地點：臺南七股鹽山

參觀方式：現場參觀並由鹽雕師簡介鹽雕施工流程。

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