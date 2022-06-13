好望角的美景與風車下，正是後龍西瓜產地，好風景加上好農產，正是後龍最大資源。後龍鎮長朱秋隆上任後，後龍鎮加足油門，不斷地舉辦各式農產行銷活動，還請來動力火車辦演唱會、許富凱拍西瓜微電影，幫忙宣傳小鎮農產觀光美食，讓這個苗栗海線小鎮話題性十足。

後龍觀光資源口袋很深，所謂口袋深不是指經費充足，而是內容很豐富充沛。以景觀來說，鎮長朱秋隆利用好望角海景、過港舊隧道、水尾沙灘堤防，打造濱海觀光線，結合健行活動等，讓民眾從溪畔走到出海口，山海大氣的景觀，年年吸引全國民眾搭高鐵來後龍”散步健行”。好望角也因鄰近白沙屯拱天宮及山邊媽祖，有許多香客來參香旅遊。整合人潮讓好望角年吸遊客逾50萬人，並持續成長中。朱秋隆也承購國有地興建停車場，打造數百個車位方便民眾停車，導致好望角人潮倍增，每逢夕陽西下，觀海平台滿是人潮，農產冰品小販也樂得笑呵呵。

後龍山海景觀超療癒，健行活動年年吸引數千人來參與。(圖/後龍鎮公所提供)

觀光拚得好，鎮民樂居也很重要。後龍財政條件有限，因此朱秋隆將錢花在刀口上，國小幼兒園每週提供三次牛奶補給，不喝牛奶的喝豆漿，幫忙鎮民顧小孩，家長也很有感。另外也爭取台電補助弱勢獎學金，讓用功念書的小朋友，每年都等著鎮長阿伯發獎學金鼓勵他們。此外也開辦鎮民意外險，希望減輕弱勢家庭遭逢變故的負擔，朱秋隆回憶首年開辦時，就有阿公摔車掉進水溝因此過世，這筆意外險補償，讓阿公家人能減輕喪葬負擔，當下覺得這鎮民意外險辦得很值得。

打造宜居小鎮，朱秋隆推「國小幼兒園營養補充計畫」，鎮民也有感。(圖/後龍鎮公所提供)

朱秋隆也在兩屆鎮長任期內，順利推動後龍鎮公所新辦公大樓及地下停車場工程，鎮公所團隊在鎮長朱秋隆率領下，整合內政部及公路總局的補助，再加上自籌款項，行政團隊合作無間，完成新建公所大樓與公所洽公停車場工程，獲中央單位譽為示範級整合。新大樓外觀以鮮豔藍黃兩色搭配，被民眾笑傳是知名傢俱公司即將進駐，成為地方話題。另外朱秋隆也解決後龍鎮民苦惱已久的鎮立納骨塔問題，在任期交棒前完成新建納骨塔工程，追分趕秒的效率，令鎮民直呼果然選到一位好鎮長。 (廣告)