作為市場上「聰明錢」的外資近期連續買進人民幣資產，截至6月10日，滬深港通中的北向資金已連續10個交易日淨買入，創今年以來連續淨買入的最長紀錄，累計淨買入金額達660.75億元（人民幣，下同），以貴州茅台為首的核心資產被北向資金大幅加碼。

此外，中國主題基金單日淨買入創出歷史新高。ETF.com數據顯示，投資者6月8日向iShares安碩MSCI中國ETF（MCHI.US）投入近2.7億美元，創該基金單日資金流入的歷史新高。MCHI是海外規模最大的中國股票ETF，資產管理規模達72億美元。

《中國證券報》報導指出，中金公司追蹤的EPFR資金資料（截至6月8日）顯示，外資再度流入A股，主要是由於被動資金流出轉為流入，主動資金維持流入。

大陸外匯局副局長、新聞發言人王春英日前表示，人民幣資產在很多方面具有較強吸引力。具體而言，她分析，一是投資回報穩定，中國經濟高品質發展，國際收支結構比較穩健，人民幣幣值相對穩定；二是人民幣資產具有相對獨立的行情走勢，是分散投資風險非常好的選擇；三是人民幣資產能夠較好滿足投資者資產配置需求，近年來境外央行和追蹤國際指數的相關資金對人民幣資產的配置明顯上升。