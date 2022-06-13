女星阿樂（林妤臻）當年因甜美外表與E級傲人身材在電競實況圈中小有名氣而被封為「電競女神」、「隱乳女神」，出道後也憑著活潑可愛的真性情受到觀眾喜愛，更在第一季的《全明星運動會》中表現亮眼使人氣不斷飆升。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日曬出在舞蹈教室熱舞的影片，火辣的穿搭與身材立即吸引網友目光。

阿樂日前於個人IG上PO出短片表示「沒想到發個短影片亞歷山大（指有壓力）真的就是個舞痴。小時候只學過芭蕾舞跟民俗舞蹈，所以這種現代感的真的沒辦法，前幾篇排球的貼文有人說『打不好還敢發』，這次我要對自己說『還可以更好才要發』，希望之後可以越來越好，真的特感謝老師所謂的化腐朽為神奇」。而影片中只見阿樂故意將黑色上衣穿一半，大方秀出內搭綠色BRATOP，下半身則是穿著緊身運動褲，隨著音樂大跳「性感小野馬」泫雅的知名夯曲《Change》展現帥氣舞姿。

但過程中，阿樂隨著音樂不斷扭腰擺臀，過程中還出現抬腿等激烈動作，而豐滿的雙峰曲線也因此跟著上下晃動，令不少網紅好友及網友看了直噴鼻血，紛紛留言「又辣又可愛」、「很棒欸欸欸欸」、「腿太漂亮了」、「晃來晃去」、「超辣的好嗎.！愛惹」、「力道好像太炸了可以hold一點，動作乾淨比較重要，阿樂加油」吸引超過4萬人按讚。