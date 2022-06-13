檢警獲報，指北市萬華區有間情趣用品店，疑似賣毒，展開監聽，發現蔡姓女負責人交易時常說「美國100」、「生精40」產品，懷疑是術語，且有60多歲黃姓婦人疑為「大戶」，曾一次向蔡女訂購200盒，檢警最後發現蔡女原來是在買賣含有禁藥成分的壯陽藥，台北地檢署依藥事法起訴蔡女，另黃婦罪嫌不足，獲處分不起訴。

警方接獲情資，指萬華某情趣用品店的蔡姓女負責人，擁有許多手機門號，懷疑賣毒，向法院聲請監聽獲准，但監聽卻發現，蔡女與客戶談交易時以「美國100」、「生精40」不明術語。

警方深入查證發現，蔡女並非賣毒，而是賣壯陽藥，1名60多歲的黃姓婦人，一次就會下訂200百多盒。檢警前年搜索蔡女的店查獲數百盒「硬9天」、「金毛獅王」、「一炮到天亮」、「柯林頓」等壯陽藥品，送驗查出裡面含有未經許可不得進口販售的何首烏、淫羊藿等中藥材及威而鋼成分，將蔡、黃送辦。

檢方調查時，蔡女坦承從網路訂貨販售，不知客戶是否轉賣，黃婦堅稱藥是自己吃掉的，「要通血路」，僅依違反《藥事法》起訴蔡女。