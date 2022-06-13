在日圓一直走貶下，日本政府13日公開宣示，密切關注日圓走勢，必要時會有適當反應，暗示不會坐視不管。

在美國通膨持續大漲，推升當地公債殖利率之際，日圓兌美元匯價13日又創新低，一度貶破135大關，目前在134.83左右。日本政府13日指出，貨幣走穩對經濟基本面很重要，透露日圓近日大幅走貶有些憂心。

拒絕明說，是否會直接進場阻貶的日本政府表示，會隨時根據最新發展祭出適當的政策。同時，也會與全球各個主管貨幣業務的機關，隨時保持暢通的溝通管道。

10日，日圓一度止貶反彈，因為日本政府以及當地央行同時出來喊話。匯銀人士認為，日本政府與央行雙雙發表聲明並不多見，可視為阻貶日圓的一種強烈警告。

不過，最新公布的美國5月通貨膨漲指數又創40年新高，因此，外界預期本周聯準會應該會大幅升息。在美元又可能繼續走強之下，日圓的匯價在13日才會表現地如此不堪。