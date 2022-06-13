美國5月CPI創下近40年的新高，加上消費者信心跌至歷史低點，富達表示，近期將迎來眾多央行的利率會議，美聯準會、英國央行、日本央行都將陸續公布利率決策，央行面對通膨的強勢來襲，可能採取的積極升息政策將對金融資產表現造成重大影響，然全球股票入息型基金及美股基金都連5周買超。

富達指出，美國5月CPI再創逾40年新高是近期經濟焦點，美國5月CPI物價指數年增8.6％，高於市場預期的8.3％，再度創下近40年新高。能源分項年增34％，其中汽油價格大幅上升49％。另外由大宗商品轉移至服務通膨的現象持續進行，如酒店與機票等價格也再度出現明顯漲幅。在通膨持續壓縮美國民眾購買力的情況下，美國6月分密西根大學消費信心指數滑落至50.2，並創下歷史新低。

另ECB六月利率會議決議將於 2022年7月1日停止資產購買計畫（APP），並於7月會議升息1碼，隨後可能在9月再度升息。

在各國利率升息聲紛紛響起之際，富達表示，近期整體股票型基金連3周買超，其中全球股票入息型連續5周買超，近周買超26.4億美元。在單一國家股票基金中，美股也連5周買超，單周買超131.6億美元。歐洲連17周賣超，單周賣超20.7億美元；中國轉為買超，單周買超3.7億美元。

在產業型類股資金流向，富達說，能源類股連2周買超，單周買超4.4億美元；健康醫療類股連4周買超，單周買超5.3億美元；科技類股轉為賣超，單周賣超2.4億美元。