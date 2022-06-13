受到上週五美股下跌的影響，A股13日開盤跟進其他市場同樣開低，三大指數開低後持續震盪，創業板指一度翻紅。

上證指數開盤報3,256點，跌28點或0.87％；截至10點20分，報3,236.71點，跌48.12點，跌幅1.46％。

深成指開盤報11,922點，跌112點或0.94％；現報11,909.94點，跌125.21點，跌幅1.04％。

滬深300指數開盤報4,194點，跌44點或1.05％；現報4,169.70點，跌69.2點，跌幅1.63％。

創業板指數開盤報2,522點，跌33點或1.32％；現報2,527.77點，跌28.7點，跌幅1.12％。

貴金屬板塊開盤強勢，汽車產業鏈集體走高，比亞迪概念股繼續上漲；CRO概念股、房地產、電力、酒店餐飲以及景點旅遊類股跌幅居前。

汽車產業鏈集體衝高，國機汽車連續四天走出漲停板，申華控股同樣漲停，一汽解放、長安汽車漲超7％，東風汽車、北汽藍谷等漲超6％。