吳男釣到櫻花鉤吻鮭後還PO上臉書炫耀。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

吳姓男子今年5月在台中市和平區南湖溪，以釣具非法獵捕2尾保育類野生動物「櫻花鉤吻鮭」，還在網路上炫耀其「戰果」，保安警察第7總隊第5大隊與雪霸國家公園管理處獲報後，找到吳男並以涉嫌違反野生動物保育法，將吳移送台中地方檢察署偵辦。

雪霸國家公園管理處指出，櫻花鉤吻鮭是瀕臨絕種國寶魚，也是台灣特有的『冰河孑遺生物』。但因颱風洪水、農業開發、攔砂壩阻隔等諸多因素衝擊，使得生存棲地環境變化很大，並且造成嚴重威脅其生存。

「櫻花鉤吻鮭」成魚約莫30公分長，基本體色如深綠松石，腹部銀色，沿身體兩側有9個垂直橢圓形的深色斑點和11到13個較小的黑點，在交配季節，雄性的身體側面變成深紅色、嘴寬，延伸到眼睛下方，其狀如鉤，容易辨認。估計現在的櫻花鉤吻鮭數量約8千多尾，仍處於瀕危狀態。

保七總隊副大隊長鄒騰勝表示，吳嫌供稱當時只釣到2尾櫻花鉤吻鮭，且現場野放，並不知道觸法，由於吳嫌垂釣地點是位在國家公園區域外，只能先以違反野生動物保育法函送法辦。

警方呼籲，為維護台灣珍貴生態資源及特有種生態多樣性，民眾切勿非法獵捕、宰殺及騷擾該棲息地之行為，違者恐涉野生動物保育法，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金，請民眾切莫心存僥倖。