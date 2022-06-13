中央疫情指揮中心宣布開放第4劑疫苗施打，苗栗縣除積極協助學童施打疫苗，根據衛生局統計截至6月底，有2萬多名65歲以上長者，符合第4劑疫苗施打資格，衛生局預計將在18到22日陸續在全縣18鄉鎮、24個場次開打。

苗栗縣目前疫苗覆蓋率為第1劑疫苗施打率86.6％、第2劑77.6％、第3劑61.4％，為提高幼童疫苗施打率，縣府陸續安排入校施打國小莫德納、BNT疫苗，目前為止6到11歲接種莫德納第1劑者7237人；5到11歲接種BNT兒童1萬5682人。

衛生局表示，全縣5到11歲應施打戶籍兒童3萬3348人，根據施打狀況，社區涵蓋率達80％，其中有3683人因為3個月內確診，還不能施打疫苗之外，其餘還有6747名兒童還未打疫苗，呼籲家長帶小孩到各合約院所預約接種，來提升防護力。

另外，長輩第3劑疫苗施打率，苗栗65至74歲接種率為71.9％、75歲以上54.7％，2個年齡族群都比全國平均施打率低6到9％，衛生局分析不願打疫苗主因，仍為擔心副作用、交通不便等因素。

衛生局疾病管制科表示，長輩疫苗施打率有待提升，為鼓勵長輩出門打疫苗，除逐一電話關心，也請福利機構協助陪伴打疫苗，並在6月底前願意施打疫苗的長輩，都有500元禮券、2劑快篩試劑可領取。

疾管科指出，苗栗目前有2萬2373名65歲以上長者，符合第4劑疫苗施打資格，只要接種第3劑滿150天，都可攜帶健保卡前往施打，縣府預計18日在7大鄉鎮市，同步開設大型疫苗接種站，其餘11鄉鎮則19到22日陸續開設，呼籲符合資格長輩可盡快接種第4劑疫苗。