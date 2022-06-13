中職第6隊台鋼雄鷹新人測試會13日起在澄清湖棒球場登場，首日測試會實戰投打開始前邀請高雄市長陳其邁開球。看到高雄市相隔多年又有職棒球隊，陳其邁十分開心，對於新球隊期許，他說：「升上一軍，希望能跟海神隊一樣，把冠軍留在高雄。」

過去La New熊、義大犀牛都曾以澄清湖為主場，但後來也都紛紛「出走」，高雄市也是六都中唯一沒有職棒球隊的城市，但有了台鋼雄鷹加入後，中職也重回6隊榮景。

這次台鋼所舉辦的新人測試會原本預計只辦兩天，沒想到報名人數大爆炸，測試會增加到3天，截至報名為止共吸引720人報名、473人符合資格，其中有25人具有職棒資歷、23名高中應屆畢業生，也有多名擁有國際賽資歷的好手前來測試。

陳其邁表示，在台鋼雄鷹進駐高雄後，希望能夠結合高雄三級棒球，讓更多高雄在地好手有發揮機會，這次高雄市籍的球員報名費全額由市府處理，「我相信高雄有很多棒球人口，大家都很愛棒球，直轄市沒有球隊會讓大家沒有面子，城市有球隊也是精神的象徵。」

過去澄清湖最為人詬病的就是交通的不便利性，陳其邁也提到，捷運黃線即將動工，讓交通更便利，周遭新市鎮開發計畫讓前來看球的球迷也有購物的地方。

對於台鋼雄鷹的期許，陳其邁直言，等到能上一軍後要把冠軍盃留在高雄，「就像海神隊第一年成軍就把冠軍盃留在高雄，希望未來台鋼上一軍後，冠軍盃當然要留在高雄。」

等了6年高雄市又有職棒隊，陳其邁也呼籲高雄球迷踴躍進場看球、為在地球隊加油，「台鋼是我們在地的球隊也代表高雄，高雄的棒球迷，現在有新球隊，自己的孩子自己疼，為台鋼加油，加油最好的方式就是買票進場。」