曾捧紅蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳和羅志祥等巨星經紀人，蔣承縉（蔣哥），上個月與網紅友人在北市大安區自家小酌，隔日上午卻發現網紅友人陳屍家中並報警處理，警消到場發現網紅友人已明顯死亡，最後並未送醫。

經過檢警相驗發現，死者身上有大面積瘀青、頸部有疑似勒痕瘀青，但均非致命傷，而蔣承縉在第一時間向家屬解釋，死者當日從樓梯上摔跤，他抱回床上後，隔日就發現死者已死亡，後來蔣承縉又說死者有帶藥到家中服用。

而在昨日（12日）死者友人在社群平台發文並寫下：今年3月中旬，死者當初是在酒吧被蔣承縉搭訕，蔣承縉表明自己是知名藝人的前經紀人，因此展開話題，並且邀約死者一同參與某藝人的演唱會。

5月15日死者親友一同前往第二殯儀館等待並確認遺體，當日蔣承縉也有到場並準備檢察官偵訊。死者母親在大體前詢問了蔣承縉：「你是不是有在酒裡放藥？」蔣承縉則回：「阿姨沒有，藥是死者自己帶的，我說的是真話你要相信我！」死者母親回：「不可能，我養大的孩子我怎麼會不知道。」

死者母親也透過友人說明，死者頭部及臉部有大塊瘀青腫塊，脖子部分有幾處勒痕，腰部右側有明顯瘀青，口冒有已經乾涸的血液，牙齦與牙齒縫隙間全是黑色，嘴角也有吐血與滲血情況，眼睛沒有闔上，表情掙扎，嘴唇發紫。

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