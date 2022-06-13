聯發科(2454)第二季營收攻高機率大，且旗下小金雞達發已送件，預計6月下旬登錄興櫃，達發不僅有可能挑戰興櫃股王，更將挑戰台股近年最大的半導體IPO案。聯發科今受到台股一度重挫近400點的衝擊，股價開低震盪，展開900元攻防。

聯發科5月營收520.76億元，月減少1.04%、年增加26.01%，為歷史第三高；累計前5月營收為2474.12億元，年成長33.07%。聯發科4月、5月營收分別為526.25億元、520.76億元，聯發科6月營收只要達422.99億元，就可以輕鬆達陣財測，由於聯發科第一季營收1427.11億元，為歷史新高，換言之，聯發科第二季營收創高應該沒問題。

全球通膨高漲，消費性市場低迷，智慧型手機2022年目前尚未看到任何復甦跡象，加上大陸先前封控嚴重衝擊當地市場買氣，但法人依舊看好聯發科之智慧型手機系統單晶片(SoC)成長將持續優於市場，主要是因為受惠於LTE及低階5G市占率提高，非大陸之5G市場將提供長期成長動能，而4G SoC出貨量仍為其手機業務之大宗，出貨量占比將超過60%；非智慧型手機業務方面，聯發科PMIC(電源管理IC)、IoT與網通產品2022年市佔率將持續擴大，且這些成長業務約佔聯發科營收30%，其動能可抵消智慧家庭與電視業務疲弱之影響。

除基本面外，聯發科小金雞達發(6526)已經在上周送件櫃買中心，預計6月下旬登錄興櫃，截至6月1日，全體董事持股比為86.15%，聯發科為最大股東、持股86.15%。由於根據達發先前私募的每股650元價格來看，不但有可能挑戰興櫃股王，以發行股數1.46億股計算，估值更高達949億元，有機會將挑戰台股近年最大的半導體IPO案。

達發專攻在藍牙晶片領域，2021年營收達117.4億元，年增20.33％，稅後淨利19.37億元，年成長82.44％，每股盈餘15.79元。