花蓮縣政府今年向中央爭取經費，獲2000餘萬元挹注，除持續推動鳳林鎮、秀林鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉及豐濱鄉既有的「幸福巴士」公共運輸服務，並輔導其他偏鄉設置，藉以落實城鄉交通需求。（壽豐鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府今年向中央爭取經費，獲2000餘萬元挹注，除持續推動「幸福巴士」公共運輸服務，同時也會整合市區客運行動支付驗票設備，提供民眾多元的支付方式。（資料照）

花蓮縣境南北狹長，交通不便，縣府近年積極投入經費，建置便捷友善的大眾交通環境，改善全縣交通問題，今年經向中央爭取經費，獲2000餘萬元挹注，將持續推動「幸福巴士」公共運輸服務，落實城鄉交通需求，同時也會整合市區客運行動支付驗票設備，提供更多元的支付方式。

花蓮縣府日前向交通部公路總局爭取「111年度公路公共運輸服務升級計畫」，獲2271萬元經費，除將補貼市區客運業營運虧損，並鼓勵業者裝設支付設備，提供乘客多元的支付方式，另以民行生活需求為考量，延續提供偏鄉學生、長者就醫、就學及洽公等「幸福巴士」接駁服務。

建設處指出，自2019年迄今，陸續協助鳳林鎮、秀林鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉及豐濱鄉等偏遠鄉鎮，建置「幸福巴士」，除利用該經費持續輔導地方公所延續服務，亦針對鳳林鎮部分，協助購置全新無障礙中型巴士及營運缺口補助，在營運上採固定班次服務，並開放下午時段供民眾預約，讓行動不便的鄉親，有更多時段能利用無障礙設備踏出戶外。

由於縣內目前僅有5鄉鎮提供便利友善的「幸福巴士」接駁服務，令其他偏鄉民眾稱羨不已。建設處表示，目前富里鄉已整合原「噗噗共乘」在地多元共享車輛，提供「幸福巴士2.0」服務，未來亦會持續輔導其他地方公所設置幸福巴士，提供偏鄉交通最後一哩路的服務。

此外，建設處日前也盤點轄內市區公車、公路客運、國道客運、幸福巴士及社區巴士，共57條路線、1365處傳統站牌，獲中央900多萬元經費補助，將委外對5條市區客運路線進行優化牌面設計，以顏色識別意象、整合簡化增設乘車資訊，以利民眾閱覽，逐步更新張貼後，亦會將設計圖面供各家業者參考，鼓勵跟進。