俄羅斯持續攻打烏克蘭，雖然雙方戰力懸殊，但烏克蘭靠著西方國家的軍事設備撐了下來，外媒披露，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司Space X，其衛星服務網路服務星鏈（Starlink）援助烏克蘭，是俄烏戰中不可或缺的關鍵角色。

烏克蘭副總理向《政治家》（Politico）透露，該國靠著1萬1000多個Starlink地面接收站，讓各戰線烏軍在沒有光、沒有固定網路狀況下，也能維持日常戰鬥。報導稱烏克蘭無人機依靠Starlink反擊俄軍，也幫助當地民眾通過與親人保持聯繫，透過此設備，烏克蘭總統澤倫斯基還能與美國總統拜登、法國總統馬克宏等舉行 Zoom電話會議。

報導指出，Starlink挫敗了俄羅斯切斷烏克蘭與外部世界的聯繫的努力，在這場消耗戰中，消減俄國總統普丁的銳氣。 五角大樓矽谷科技前哨國防創新部門的太空投資組合總監表示，「直到今天，普丁都無法讓澤倫斯基閉嘴。」

報導稱Starlink在俄烏戰中展現了十足敏捷性，SpaceX 已多次重寫其代碼避開攻擊俄羅斯的攻擊，據悉美國國際開發署（USAID）也私下買了1300多個衛星天線，SpaceX則捐了3600個地面接收站，這些設備都被安置在烏克蘭鄰國波蘭，以躲避俄羅斯的攻擊。