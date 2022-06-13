位於高雄市永安區維新社區活動中心3樓的社區公共托育家園，整建工程即將完工，最快下個月即將能收托，但這托育家園僅能收12名嬰幼兒，目前申請收托已經有30名。民進黨立委邱志偉13日希望能廣設公共托育家園，減輕家長的負擔。

此公共托育家園招收12名2個月到2歲的嬰幼兒，因為收托名額有限，收費合理，因此吸引許多家長申請，尚未完工就已經沒有名額。此外，彌陀區位於社會福利服務中心二樓的公共托育家園去年完工，目前收托也持續額滿，尚有14名在等待候補，申請狀況非常踴躍。

高雄市社會局兒少福利科表示，只要是設籍在高雄的民眾、家中嬰幼兒符合年齡限制，都能申請公共托育家園，彌陀公共托育家園還有從梓官區申請的個案，為了增加托育的據點，兒少科於2023年在北高雄已經提出在橋頭、路竹及湖內共增加3處托育家園，滿足托嬰需求。

衛生福利部社家署指出，高雄市政府提出的托育家園等計畫因為執行狀況非常良好，因此明年度的計畫非常樂觀，社家署審核計畫通過後會盡快補助經費，加快地方托育機構增加據點。