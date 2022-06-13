「鎖住青春，勇敢追夢！」華夏科技大學110學年度畢業典禮11日在綜合體育館舉行，由陳錫圭校長親自主持，今年約有1100位畢業生將啟航邁向新的旅程，典禮採取「實體畢業典禮」與「全程直播」方式。

同日同步舉行「夢想行動家」校園徵才博覽會，多達20多個企業進駐徵才，現場提供500多個工作機會，提供應屆畢業生與在校生最豐富的就業資訊，博覽會由勞動署北基宜花金馬分署主辦，新北市政府及本校協辦。

華夏學校財團法人新任董事長劉三錡祝賀同學順利畢業，也預祝同學鵬程萬里，前途無量。並叮嚀終身學習是一個人在職涯過程中，非常重要的一件事。

首先要養成讀書的習慣，無論你所閱讀的書籍是有興趣或職場上需要的，都要持續地增長見識；第二，在職場上不斷的修練自己、養成自己優秀的人格特質，就是要誠信、要守時、要說到做到、善於傾聽別人告訴你的話、要有同理心、能鼓勵別人、對所有人存在感恩的心態、對所有事情抱著服務的態度來處事，並期許同學都應該牢記在心。

新北市長侯友宜也特別以錄影方式致詞，他首先恭喜同學大學畢業，打開人生新的篇章，更提到華夏科技大學辦學宗旨在培育專業技能與人文素養兼具宏觀科技人才，並連續9年獲得教育部教學卓越獎助之教學卓越科技大學，同學經過這幾年學校的薰陶，相信都獲益不少。

侯友宜說，畢業是結束，也是另一階段的開始，現在是疫情最嚴峻的時刻，大家都會面對不同挑戰，大家別害怕，做就對了，不要覺得不會被看見，總有一天會冒出頭來，在追逐夢想的道路上，都能保持信念，將未來變成你想要的樣子，最後恭喜及祝福大家畢業快樂。

陳錫圭校長在致詞中勉勵同學在系上老師細心栽培下，無論是專業技能或是品德態度，都有不同於以往的表現，相信這些都能夠幫助同學在未來求職道路上更為順遂，希望同學把這幾年所學的專業，運用在未來的工作里程上，並能幫助弱勢族群。

當然，在就業的過程當中，難免會碰到一些困難或是挑戰，此時不要忘了華夏所有的老師都是各位最堅強的後盾。我相信各位同學都是以身為華夏的一份子為榮，我也絕對相信，幾年之後，華夏的老師一定會以今天畢業的畢業生為榮，並祝福畢業同學「鵬程萬里、心想事成」。