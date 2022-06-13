羽球女單世界排名第2戴資穎已經在印尼，專心備戰明天（14日）開打的BWF超級1000系列大賽印尼羽球公開賽，而她在6月9日出發前往印尼前，已經完成台北市立大學競技運動訓練研究所博士論文口試，順利取得博士學位。

戴資穎在忙碌的國內外賽程及訓練行程之餘，也花了許多時間精進學業，從大學、碩士班、博士班一路都是在台北市立大學完成，2018年從碩士班畢業後，小戴決定繼續攻讀博士，冀望增進訓練以外更專業的運動科學知識，靠著線上、通訊教學，如期完成博士班學業，並且在出國前往印尼的前一天，在國訓中心幫忙下，完成博士論文口試審查，提前穿上畢業的博士服，由前校長戴遐齡完成所有畢業生夢想的撥穗儀式，再由現任代理署長、教育部次長林騰蛟頒發博士學位畢業證書，最後由現任代理校長邱英浩頒發特別貢獻獎。

戴資穎也透過影片發表感言並勉勵學弟妹，「運動固然很辛苦，課業也絕對不可以放棄，在增長知識的同時，對自己的運動生涯也會有幫助，可以用更科學的角度去解決遇到的難題，當你遇到困難時，可以哭、可以難過，但絕對不可以放棄，相信自己堅持下去，才會在回頭看時不會後悔，人生只有一次，我們一起加油。」

和戴資穎感情超好的姊姊戴靖潔，也在今年1月順利取得台北市立大學博士學位，戴資穎補充，學術這條路上謝謝一路幫助她的人，包括現任代理校長邱英浩、前校長戴遐齡和競技運動訓練研究所所長陳奕良，她很感謝碩士及博士指導教授陳奕良，總是願意配合她的時間，讓她不論在國外比賽或者國內訓練的時候，都可以持續學習。

戴資穎碩士與博士班指導教授陳奕良表示：「指導資穎這幾年，我發現她是一個很有企圖心、責任感很重、自律且善於時間規劃的運動員，有幸的，這三年因為新冠肺炎疫情取消非常多比賽，資穎利用時間積極完成課業，在技術與學術能有這樣的成就，完全是建立在其本身良好的態度。」

台北市立體育學院（現為台北市立大學體育學院）於2011年將「運動技術研究所」和「體育研究所博士班」整併為「競技運動訓練研究所」碩士班與博士班，期冀以更明確的辦學理念及教育目標來建立以訓練科學整合為主之課程與訓練架構，培養競技訓練專業知能與科學化之訓練模式，提昇本校競技運動表現，為國家儲備專業運動競技優質人才。

戴資穎（右）完成台北市立大學競技運動訓練研究所博士論文口試，順利取得博士學位。（台北市立大學提供）