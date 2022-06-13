熟悉內情消息人士今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）下月將出訪沙烏地阿拉伯和以色列。消息人士還說，白宮計劃本週宣布這趟行程。

路透社報導，消息人士說，拜登預計7月中旬出訪，行程可能包括與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）見面。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人證實，正在安排拜登出訪沙國和以色列一事，「我們沒有進一步細節可提供，但一有消息會盡快對外發布」。

拜登曾批評穆罕默德．沙爾曼在記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）命案中扮演的角色，說沙國應該因此而被視為「賤民國家」。哈紹吉生前替「華盛頓郵報」撰寫專欄批評沙國王儲的政策，2018年在土耳其遇害。沙國政府已否認王儲涉案。

拜登這次出訪的目的是推升美沙的雙邊關係，而拜登目前也在嘗試著降低美國汽油價格。