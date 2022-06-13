台灣燈會睽違23年，明年2月5至19日將回到台北市舉辦，以「光、源、未來」為主題，打造不同以往的城市型燈會，預計參觀人次達1000萬，經濟產值210億元，台北市長柯文哲今表示，台灣燈會大概會是疫情後邊境對世界開放後，台灣第一個大型活動，透過燈會帶動東區和信義商圈經濟，目標把生意拉回來。

市府今舉行2023台灣燈會在台北企業參與起跑說明會，北市產發局副局長吳欣珮指出，台灣燈會在1990年起每年都在北市舉辦，2001年開始到各縣市輪流舉辦，2023年將迎來台灣燈會在台北舉辦，燈會以「光、源、未來」為主題，範圍包括忠孝東路涵蓋東區商圈，串聯國父紀念館、松山文創園區、台北大巨蛋、信義商圈，最南到四四南村，4大展區有1座主燈、6座副燈，面積達180公頃。

吳欣珮表示，東區商圈代表台北巷弄文化，以台北放閃光、彩光伸展台為主軸，透過藝術家、設計師以燈飾裝點巷弄；松山文創園區、大巨蛋以多元融合為主，包括原住民、新住民和客家文化燈區展出，大巨蛋建築外圍將變成「全世界最大的燈」；信義商圈是未來科技和文化潮流，台北101大樓要讓世界看到最高的燈。

她說，預計參觀人次達1000萬，經濟產值達210億元，除了主題燈區，在北市12行政區也有主題燈飾，串聯各商圈把遊客帶到北市各景點，透過線上、線下虛實整合，民眾也可以線上賞燈。

交通部觀光局主祕林佩君強調，台灣燈會在世界媒體及觀光組織的評價是「沒有雲霄飛車的迪士尼、世界十大夜景遺產」，這些年來台北更加多元、共生，台灣燈會應該非常有機會是疫後解封第一個國際級活動，讓世界透過台灣燈會看見台灣疫後一如往常美好。

柯文哲致詞時指出，台灣燈會回到台北舉辦，更重要的是疫情下邊境對世界開放以後，台灣的第一個大型活動，希望透過台灣燈會把東區和信義商圈生意拉回來，市府也在思考哪幾個國家觀光客會最多，針對不同族群設計活動，過去台灣燈會是找空地舉辦，在都市裡辦燈會需要創意，運用燈會改變市容與產業結構。