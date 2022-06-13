電商類股騰雲（6870）近期積極發展海外業務，代理發言人史美圻表示，近期成功拓展日本與越南市場，拿下大型訂單，貢獻一次性與持續性收入，今年前5個月海外收入較去年同期成長11.8％。展望2022年，在疫情帶動的數位轉型增加下，法人估計，騰雲全年營收獲利表現將有望持續向上。

騰雲是零售解決方案服務商，2021年11月在興櫃戰略新板掛牌，主要提供各商業場域業者客、商、金流的服務，協助客戶建置線上線下整合的OMO虛實融合的生態體系。去年9月及今年2月，公司更分別成立騰創數析，專注於資料分析顧問及導入服務與騰加數位專注於智慧零售場域應用。

騰雲5月營收3,300萬元，年增12.4％，累計今年前5個月營收1.76億元，年增28.4％，持續保持雙位數成長。騰雲表示，營運成長動能，主要是受益於海外布局的高速成長，除了原有位於中國及馬來西亞的在手訂單之外，近期也成功拓展日本與越南市場，拿下大型訂單，貢獻一次性與持續性收入。

騰雲指出，這次越南案場，是與日本大型商社合作促成，客戶是東南亞大型跨國商用不動產集團，將採用騰雲完整的客、商、金流解決方案。

調研機構eMarketer研究指出，2022年東南亞電子商務市場增長幅度將超過153億美元，2023年整體市場更會超過千億美元，因應消費型態的轉變帶來的龐大商機，可預期顯著帶動東南亞市場數位轉型的需求。騰雲表示，接下來將複製這次在越南的經驗，並開拓新客戶，持續搶攻海外市場。

此外，騰雲今年也將與不同的國際級策略合作夥伴協助永旺東南亞、誠品馬來西亞等大型商場進行解決方案建置。騰雲指出，此拓展不僅認列當年度的一次性收入，更持續墊高騰雲的軟體服務收入(SaaS)，長期貢獻公司營收。

騰雲表示，以收入結構來看，騰雲2021年一次性收入占約66.59％、持續性收入占約33.41％，現在是透過一次性收入慢慢養大持續性收入，未來期望可以讓持續性收入繼續增長，為營運持續帶來穩定現金流。

史美圻指出，騰雲今年1～5月來自海外的收入，較去年同期增逾一成，海外業務開發能量持續發酵中，展望今年下半年營運，目前已在日本及東南亞各國布局，先前公告現金增資一案，也將持續投資於海外擴張、解決方案深化與新科技應用發展三大主軸，拉大與同業在業務發展，以及技術發展上的差距，加速推動戰略布局。