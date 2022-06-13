雲林縣府上周四（9日）決定今（13日）起恢復實體上課，不過昨晚（12日）政策臨時轉彎，線上課程再延1周（13日至17日），引起家長議論。縣長張麗善今（13日）表示，尊重7成以上家長的期待，政策轉彎以符合民意，希望孩子到校上課的家長也可以送孩子上學，學校會好好照顧學生，讓家長安心工作。

張麗善指出，先前很多家長向她反應校園停課導致生活秩序混亂兩頭燒，希望恢復實體課，6月8日縣府判定可以恢復實體上課，北台灣也有16個縣市決定恢復實體上課。

她表示，養成良好習慣才能夠真正保護自己，不過家長還是過度擔憂，在她的臉書反應擔心實體上課會造成破口，她聽取民意後徵詢家長協會及教師看法，兩方意見交戰，縣府於是進行線上民調，回收3萬份，有3成希望恢復實體上課，7成家長擔心孩子的防護力還沒有完成。

張麗善說，她裁示防疫優先，支持7成以上的家長期待，本周維持線上教學。其實雲林縣校園停課以來，一直以來都實體課、線上課雙軌進行，家長如果有不便之處，希望孩子回到學校上課，學校也會好好照顧孩子，讓家長安心工作。