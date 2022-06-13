淡水區農會與義美食品、在地業者合作，推出多項南瓜特色料理、產品。（蔡雯如攝）

新北市淡水盛產栗子南瓜，農業局今舉行「蒔瓜好日子-健康農來」記者會推廣南瓜，新北市長侯友宜更化身南瓜大使，現身示範摘採推廣。侯友宜表示，義美食品連續第二年向淡水區農會1萬台斤南瓜，契作栗子南瓜製作甜點「南瓜芝士塔」，農會也與在地多家業者推出特色料理，並將在18日至24日舉辦「大南瓜比賽」優勝南瓜展示，盼推廣在地農產、觀光。

淡水因臨近大屯山系，土質富含含礦物質、水源乾淨無汙染，南瓜甜度平均可達12、13度，最高甚至可達18度，品質優良。為了推廣栗子南瓜，青農聯誼會長盧苡甄今也分享摘採、挑選南瓜的小撇步，並帶領侯友宜採摘南瓜。

侯友宜表示，新北市一年可產220萬公斤南瓜，其中淡水就佔了100萬公斤，他過去曾收到里長送的大南瓜，擺在辦公室3個月都不會壞，甜度也相當高，可見其品質，市府近年積極想將南瓜節推廣至全台、國際，非常感謝義美食品、在地業者願意一起推廣大南瓜，推出多款商品團購、聯合優惠活動，讓民眾不僅可以在南瓜季賞瓜、品瓜，還能透過網路訂購。

義美食品公司總經理高志明表示，淡水南瓜甜度高，適合作為甜點原料，去年透過市府媒合與淡水農會媒合後，就不斷推出南瓜口味新產品，今年義美也推出南瓜芝士塔，預計在父親節檔期開放訂購，希望穩定農友的銷售通路。

為了配合南瓜季，淡水區農會今年更推出特色產品「椰香南瓜餅」，淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，為拓展南瓜通路，農會除了不斷研發新產品，今年更與福容飯店、將捷金鬱金香酒店、中山五十六、湘川烤魚、之間茶食器、真食手作、屋穀雜糧、朝日夫婦、阿三哥農莊、石牆仔內、富群休閒農園、羅媽媽有機農場及北新有機休閒農場等業者合作，推出多種南瓜特色料理，配合農會超市優惠券行銷。

農業局表示，漁人碼頭福容飯店、淡水區市民聯合服務中心及淡海輕軌紅樹林站即將舉行大南瓜比賽展示，民眾可在15日前到農業局「稼日蒔光」粉絲團猜大南瓜重量，最接近答案者可以獲得椰香南瓜餅1包，另外對淡水南瓜及南瓜加工商品有興趣的民眾，可至美味農業得來速網站、淡水區農會超市了解。