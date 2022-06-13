Sandy表示不馬上回訊息，都會被爸爸質問。（中天綜合台提供）

黃喬歆過去曾被男友「換照」。（中天綜合台提供）

劉雨柔爆料過去曾有圈內女生傳性感照給她當時的男友。（中天綜合台提供）

高山峰自爆曾跟女友閨蜜發生感情。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（14日）晚10點將播出「小明星民調排行榜，這些事女生很不爽但從沒告訴你！」主持人吳宗憲認為「男生瘋狂碎念」可能最讓女生討厭，不料Sandy竟躲在一旁暗指吳宗憲也很常這樣做，Sandy表示訊息回太慢不是只有女生會討厭，連吳宗憲也很在意這點：「我爸會打來說為什麼不回我訊息？我說我在錄影，他還會生氣說今天又沒有錄《小大》！我說我是沒有其它工作是不是？」吳宗憲則笑曝原因：「看她11點還沒回家，我還打電話問說有沒有人載妳？我忘記她結婚了啦！」

很多女生都認為男友手機桌布放上兩人一起的合照會很有安全感，但身材火辣的黃喬歆竟有被男友「換照」的經歷：「本身沒放我們照片沒關係，但最討厭的是你放了又換！我有一天忽然發現他鎖定畫面怎麼不是我？他講說現在男生都不會放跟女友的合照，說放女友合照很丟臉！」但吳宗憲卻很好奇：「那如果他換一張牽著一匹馬的照片，妳會生氣嗎？」只見黃喬歆哭笑不得：「他敢放，我就認了！」不過卞慶華認為有些男生本來就對感情比較低調，但吳宗憲還是不認同「換照」行為，他認為會這樣就代表是想「預謀犯案」。

「男友收到其它女生的性感照」則被同場女星認為是大忌，劉雨柔就分享自己的經驗：「我跟圈內男生交往過，我在旁邊就看到一個圈內女生傳了2張照片給他，都極為性感，還問覺得哪張好看？」但劉雨柔最在意的其實是男友和閨蜜太好：「我有一任男友，約他出去都說沒空，永遠約會地點就是他家附近的超商，有天他說週末要跟兄弟出去玩，結果我發現照片裡有我的閨蜜！」

在場的高山峰竟對這話題很有感，他坦承大學時曾為了要送女友什麼禮物而苦惱，因此找了女友的閨蜜幫忙出意見：「我們一整天在外面找禮物，就變得很像約會，結果那天晚上我們就睡在一起了。」反轉結局讓全場震驚，吳宗憲更強調「分寸」真的很重要！更多精彩內容竟請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。