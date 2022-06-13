此外，受訪經濟學家預估今年美國的消費者物價指數（CPI）漲幅平均為7.4%，且至少一直到2024年都將超出聯準會設定的2%目標。

Bank of America Securities全球經濟學家Ethan Harris表示，通膨目前仍然遠超出目標，聯準會別無選擇，只能激進地收緊政策。

富國銀行資深經濟學家Sarah House在5月通膨數據發布前即預言油價還未到頂，因此她不認為通膨已經見頂。她預估5月美國總體CPI年漲8.4%，高於普遍預期，但仍低於實際數據。House表示，汽油價格屢創新高，是我們遲遲無法越過高峰的原因，5月份的CPI數據很可能顯示聯準會在穩定物價方面非旦沒有更近一些，實則又更遠了一些，通膨並未到頂。她預期未來幾個月CPI將維持在當前水準，且在秋季之前，都不太可能看到這些數字明顯減速。

在5月CPI報告發布後，聯準會在本周三（美國當地時間）升息75個基點的可能性儘管仍然偏低，但已大幅升高。此外，現在交易員預期聯準會在7月會議升息75個基點的可能性超過40%。

以Jonathan Millar為首的巴克萊經濟學家上周五出具報告指出，美國央行現在有充分理由在6月做出力度超乎預期的升息決議，升息75個基點可能發生在6月也可能發生在7月，而現在我們傾向於預期將發生在6月。

巴克萊開了第一槍，成為第一家預期聯準會6月將升息75個基點的華爾街大行，這個震撼彈帶動上周五美國債息飆升，對利率走勢較敏感的2年期公債殖利率急升逾25個基點，報3.063%，創下2008年6月以來新高。10年期公債殖利率漲逾10個基點，報3.146%，盤中一度漲破3.17%。

巴克萊經濟學家認為就歷史來看，聯準會向來避免讓市場措手不及，例如在市場沒有預期的情況下突然升息75個基點，但隨著通膨再度破表，本周的央行會議可能成為一個例外。

Union Bank私人銀行部門首席股票策略師Todd Lowenstein表示，聯準會需要展現出決心，不能表現出它對控制居高不下的通膨缺乏堅定的信念，因此在接下來的兩次會議都必須升息半個百分點。Lowenstein坦言有關於聯準會是否應在今年晚些時候該放慢升息步伐甚至暫停升息以評估升息對整體經濟的影響，這樣的爭論越來越多。可以肯定的是，在5月通膨報告發布後，聯準會在今年暫停升息的可能性已經降低。

其他經濟學家大多預期聯準會未必需要如此激進地升息，因為該央行已經啟動了量化緊縮（QT）縮減其達到近9兆美元的龐大資產負債表，而這將推升長期利率，有助於讓消費者需求降溫，所以現在市場對於聯準會將多次大舉升息的擔憂可能是反應過度。

財富管理公司St. Denis J. Villere & Co.表示，量化緊縮肯定會推升長期利率，而市場並未考慮到這一點，投資人對於聯準會「鷹姿」的預期可能過了頭。市場反應過度，而這給了我們買進一些東西的機會，債券和一些美國小型股看起來頗具吸引力。但該公司也警告投資人務必謹慎，因為無法保證聯準會可以給經濟踩下煞車而不導致衰退，「我們將看看聯準會能否施展這個魔法實現軟著陸、而非『毀機落地』，聯準會確實等了太久才對通膨做出反應」。

也有專家擔心聯準會即使大舉升息也可能無助於使通膨降溫，因為物價上漲有很大一部分是因為能源價格飆升。DriveWealth首席市場策略師Jay Woods表示，我們希望通膨已經到頂，但事實上石油和汽油價格並非聯準會所能掌控。

根據美國汽車協會（AAA）發布的數據，上周六全美汽油平均價格升至每加侖5.004美元，比一個月前、按以往經驗應該要到頂的價位還貴了約65美分，並再創歷史新高。截至上周末，全美大約有20個州的平均汽油價格已經漲破5美元大關，其中以西岸的汽油價格最貴。穆迪分析公司首席經濟學家Mark Zandi表示，他估算一般美國家庭每個月在汽油上的支出比一年前高出約160美元，「那真的是咬掉一大口」。

考量供應仍然短缺，分析師預測美國汽油價格可能要到7月中旬才會到達頂峰。GasBuddy石油分析部門主管Patrick DeHaan表示，我不認為我們距離頂峰很遠，我不認為汽油價格會漲破5.50美元，我會說最高大概就是5.25美元，但我要再說一遍，現在市場並不太正常。如果今年夏天煉油廠發生任何重大的停產事故或颶風造成生產中斷，那麼汽油價格就可能繼續飆升。