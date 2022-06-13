張寗跟圈外老公結婚7年，沒遇到所謂7年之癢。（粘耿豪攝）

張寗（右）跟顏正國在《少年吔》裡飾演亡命夫妻。（摘自臉書）

張寗在黑社會議題電影《少年吔》飾演顏正國的妻子，化身帶著小女兒為愛共赴天涯海角的女人，演技獲今年台北電影獎最佳女配角提名。現實生活中，張寗跟圈外老公結婚7年，育有1個5歲的兒子，她未曾跟兄弟交往過，但自己最愛的偶像是網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸），說自己喜歡Man一點的男生。

張寗沒當過「大哥的女人」，但《少年吔》劇組中有一些更生人演員和他們的另一半，所以張寗也會在片場田調，她私下跟顏正國的老婆聊天，探聽兩人相遇相愛的故事，「聽完才知道顏正國跟他太太相識時，他人還在監獄，透過書信傳情，國嫂竟然就這樣甘願開始照顧顏正國的媽媽，覺得兄弟背後的女人，那種愛非常偉大」。

聊到疫情爆發後的生活改變，張寗跟天下媽媽一樣，疫情期間只要小朋友停課就是她的地獄，她為了不讓兒子每天在家玩3C產品，想破頭生出各種教材，例如黏土、畫畫、摺紙，苦笑表示自學摺紙之後已進化成摺紙達人，從孔雀到飛機都難不倒，她說：「24小時的相處，能出來工作反而是放鬆，有時候被逼瘋想罵出口，又覺得打罵教育不行。」她在家中多扮白臉，只能在兒子失控時，搬出扮黑臉的爸爸脅迫。

其實張寗早被兒子吃得死死的，兒子從小就會撒嬌、放電，有次被罵，她兒子竟然說：「媽媽太凶了，沒有給我3次機會。」搬出母子間的3次機會之約。更厲害的是，她兒子還會捧著她的臉親，甜喊：「我最愛妳！」露出堪比演員級的專業笑容，擠出兩個酒窩、兩個梨窩逗樂媽媽。