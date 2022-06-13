台美高層國安對話及軍事安全會議「蒙特瑞對話」下周將登場，我方由國安會祕書長顧立雄領軍，與美方國安及軍政高層討論如何提升我國自我防衛能力及強化兩國軍事合作。總統府強調，台美之間一直有順暢的溝通管道。外交部表示，台美將在既有的深厚基礎上，持續深化夥伴關係。

為避免對岸干擾，台美高層國安對話及軍事安全會議一向採祕密進行，外傳台美國安、國防官員近期將召開三場會議，6月15日至17日為國防部主導的工作會議，20日至22日在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）、大華府地區舉行台美高層國安對話與「蒙特瑞對話」（Monterey Talks）。

對此，總統府發言人張惇涵表示，台美之間一直有順暢的溝通管道，基於台美默契，沒有評論。

外交部發言人歐江安指出，有關我國國安高層將於下周訪問美國進行台美國安高層對話一事，台美間有許多雙邊對話機制，溝通管道順暢密切，互信良好。針對特定對話的具體細節，基於台美雙方慣例及默契，外交部不作評論。台美將在既有的深厚基礎上，持續深化夥伴關係。