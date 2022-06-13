PLG從今天(13日)起開始陸續公布各個年度獎項得主，最先公布的是年度主場獎，結果毫無懸念由新竹街口攻城獅完成2連霸，再次拿到年度主場獎，畢竟除了繼續跟新竹這座城市結合，攻城獅本季主場無論在軟硬體方面都再次升級，主場比賽火熱且瘋狂的氛圍，更是其他職業球隊主場無法比擬。

以下是PLG官方新聞稿內容，「P. LEAGUE+ 今日（06/13）公佈2021-22年賽年度主場，投票結果和上季一樣，由新竹街口攻城獅拿下這個獎項。

深耕新竹有成獲得高度認同，新竹街口攻城獅本季持續在地化溝通，並且不斷推陳出新、更多樣化的主題活動，讓球迷更願意進場看球。此外，休賽季期間球團斥資打造的環形LED、演唱會等級的音響、有椅背有杯架的椅子，也大幅提升球迷進場的觀賽體驗。新竹街口攻城獅在29張選票（含2張球迷選票）中拿下15張5分、以總分102分再次獲選PLG的年度主場。」