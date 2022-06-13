愛心不落人後，新北市工業會過去多次捐款提供愛心，曾在2015年以全體理監事名義在八仙塵暴案件中捐贈103萬2000元至「八仙樂園粉塵氣爆專戶」，現在為幫助政府防疫，今(13)日更捐贈100萬元防疫基金；代表受贈的新北市副市長謝政達也表示，感謝感謝民間的善心，捐贈防疫基金的每一筆善款，都會妥善運用。

新北市工業會理事長彭建銘說，這次Omicron疫情來得又急又快，政府非常努力地執行各項防疫工作，工業會本著回饋社會不遺餘力的精神共同協助，在短時間內召集理監事及會員共同響應好日子愛心大平台，合計捐贈100萬元防疫基金，願與新北共同並肩作戰，希望以棉薄之力支持新北市防疫工作，希望防疫早日成功，及早回歸正常運作。

謝政達表示，新北市工業會一直是新北市發展很重要的力量，感謝長期以來工業會對新北市的支持，不論是在八仙塵爆或是弱勢兒少關懷上，都給予許多必要的協助。

他說，這次Omicron疫情從3月底開始至今已3個月時間，醫護、警消等防疫人員面對疫情仍無法鬆懈，感謝工業會此次捐贈，以行動支持新北防疫工作，希望早日度過疫情，回歸正常生活。

新北市社會局長張錦麗指出，在2022年疫情嚴峻下，仍陸續接獲各界善心人士、企業、宮廟響應捐贈防疫基金及物資，今年截至6月13日止，防疫基金獲捐贈6727萬7840元，將全力支援一線防疫工作及弱勢家庭。