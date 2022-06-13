女星狄鶯常在社群平台親民分享生活和養生之道，也因此被網友敲碗開直播，狄鶯則表示，曾在情同姊妹的經紀人鼓勵下開直播，未料經紀人前年過世，加上接連痛失母親和弟弟，2年失去3個親友，同時，狄鶯也罕見在鏡頭前展現脆弱的一面，哽咽地說：「表面好像很風光，但沒想到，我也會碰到無法承受的事情」。

60歲狄鶯個性率真、有話直說，近日PO影片提到，有網友敲碗她開直播，狄鶯就表示，一年多前在情同姐妹的經紀人鼓勵下，曾做過直播、賣產品，因此每周固定開直播和粉絲互動，沒想到經紀人前年11月過世，年僅42歲，加上母親在同一年10月離世，而前一年則是弟弟離世，讓狄鶯連續2年失去3個重要的親友，因此無法在鏡頭前開直播。

狄鶯揪心透露，連續2年失去3個重要的親友。（圖／取材自狄鶯臉書）

狄鶯哽咽說：「直播不是我一個人可以完成的，我需要有伴，但是我的伴走了，現在要直播（的話）再想想」，這也是狄鶯罕見展露出脆弱的一面，不過，當下秒則收起眼淚強調，藝人的天職就是要傳遞快樂，狄鶯說：「你們放心，我會很堅強的」，最後也承諾，自己總有一天會再開直播。

狄鶯從小演歌仔戲走紅，狄鶯也感性說，她在演藝圈不曾被欺負，「雖然表面好像很風光，但沒想到，我也會碰到無法承受的事情，例如我兒子」，且表示，她已經走過來了，鼓勵大家要正能量面對，「我應該做的是堅強，而不是懦弱的狄鶯」，她呼籲外界不要擔心，表示自己一切都很好。