開車上路最怕遇到馬路三寶，TOYOTA台灣官方昨日公布駕駛開車5大NG行為，如手排車高檔位龜速前進、車子前進中換R檔、在車內吃臭豆腐、忘記關大燈及忘鎖車門，貼文引發網友議論，當中以「手排車高檔速龜速前進」討論度最高。

TOYOTA揭台人開車5大NG行為。（圖／翻攝自TOYOTA IG）

TOYOTA 昨（12）日於instagram公布台灣開車5大NG行為，如手排車高檔位龜速前進、第二車子還在前進就換R檔（倒車檔）、第三是在車內吃臭豆腐、第四為忘記關大燈，最後則是忘記鎖車門。

TOYOTA 的圖文被一名網友轉發到PTT車版表示，自己從未開過手排車，不解手排車高檔位低速行駛的意思，認為檔位高、轉速低的情況下，車子應該處於安靜又省油的狀態，好奇問「為何會登上官方認證第一名？」

貼文曝光，鄉民紛紛解答，「高檔位、低速行駛會熄火吧」、「高檔、高轉速度，車子就不會是龜速，高檔龜速代表你的轉速還沒到就進檔，如此一來，車子不僅沒力速度也上不去」、「高轉速的摩擦損耗，絕對比較高」、「高檔位、低速行駛，這個舉動真的超NG的，很傷車」、「高檔位、低速行駛會熄火吧」。

留言中也有人分享其他NG行為，「忘記關大燈還好吧！是忘記開才是重點」、「鬼切也是一個啊」、「不打方向燈隨意變換車道的，我真的會暴怒」、「我以為前3名會是忘記打方向燈之類的」、「第二點就技師最愛做的事」。