無塵室設備工程廠漢唐(2404)受惠重要客戶需求暢旺、投入專案數增加，2022年5月合併營收衝上41.75億元，改寫歷史第三高，公司對今明2年營運均樂觀看待。法人預期，漢唐今年營運有望優於去年、重返成長軌道。

漢唐股價5月中下探171.5元的2個月低點後止跌回升，今（13）日不受大盤重挫403.45點影響，在績優題材激勵下開高走揚2.76％至186元，回升至近2月高點，截至午盤維持逾2％漲幅。不過，三大法人上周偏空操作，合計賣超377張。

漢唐公布2022年5月自結合併營收41.75億元，較4月躍增達86.68％、較去年同期16.1億元跳增達1.59倍，創近21月高點、改寫歷史第三高。累計前5月合併營收122.05億元，較去年同期93.31億元成長達30.8％，續創同期新高。

漢唐5月26日股東常會通過配息13.12元，將於6月28日除息交易。展望今年，由於重要客戶市場需求仍高，在台灣的投資計畫依然火熱，加上美國全資子公司接獲客戶在美設廠訂單、中國大陸市場亦有斬獲，漢唐今年營運抱持樂觀展望，且明年營運更可有所期待。

漢唐表示，公司在中國大陸具一級品牌優秀競爭力，雖然在新加坡市場表現不盡理想，但在美國成立的子公司表現值得期待，缺工缺料及高通膨等則是永續經營的重要課題。法人指出，漢唐目前在手訂單達600億元，預期今年營運有望優於去年、重返成長軌道。