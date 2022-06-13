新北市中和2歲童恩恩案持續延燒，國民黨立法院黨團要成立1922真相調閱小組，釐清1922有無疏失。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（13日）批評，「新北市政府演很大，國民黨團跟著一起扮丑角！」完全是政治炒作的動作，要把新北市政府的責任推給中央、推給指揮中心。

民進黨立法院黨團今（13日）舉行記者會回應輿情時事，鄭運鵬表示，119是緊急報案專線，包含消防、救護等，全台灣都一樣，1922則是因疫情爆發後成立，提供國人疫情通報、諮詢等，都是24小時免付費，如今1922透過外包的方式替更多國人服務。

鄭運鵬質疑，若只成立1922調閱小組，試問過去2年多來有哪一台救護車是由1922派出，若答案是零，為何恩恩事件消防局勤務中心耽誤到，卻是要調閱1922通聯紀錄，完全是政治炒作的動作，要把新北市政府的責任推給中央、推給指揮中心，對於恩恩的家屬而言是二度傷害、非常不公平。

他說，恩恩爸於6月5日前往新北市政府消防局，勤務中心演了一場戲，「新北市政府演很大，國民黨團跟著一起扮丑角！」扮丑角給全國人看，呼籲國民黨中央、黨團、新北市政府這些幹部，若心中真的有恩恩的生命，真的想要改善勤務中心作為，就再演一次給全國國人看。

鄭運鵬呼籲，國民黨團若真的要成立1922真相調閱小組，也請國民黨團一起成立新北市政府演很大真相調閱小組，演給恩恩家屬看，把演戲的真相也一起調閱出來。此外，侯友宜擔任過警政署長，辦案卻用演戲，國民黨視而不見，反而去調閱沒有公權力、沒有派過救護車的1922，若要調閱就先調閱119再來講1922，這才是正確作法。